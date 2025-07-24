Кыргызстан и Китай обсудили ход строительства транснациональной железной дороги

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Бакыт Торобаев встретился с Чжао Лэцзи.

Заместитель председателя кабинета министров - министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыт Торобаев встретился с председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Китайской Народной Республики Чжао Лэцзи.

Как сообщили в кабмине, перед началом переговоров стороны ознакомились с экспозицией, посвящённой реализации проекта строительства железной дороги «Китай–Кыргызстан–Узбекистан».

Торобаев подчеркнул, что Китай является одним из главных торгово-экономических партнёров Кыргызстана. В прошлом году товарооборот между двумя странами достиг 23 млрд долларов.

«В Кыргызской Республике зарегистрировано более 3000 компаний с участием китайского капитала. Эти предприятия охватывают ключевые отрасли нашей экономики - торговлю, строительство, горнодобывающую и производственную сферы, сельское хозяйство, туризм, логистику и услуги. Такое широкое присутствие китайского бизнеса наглядно отражает высокий уровень нашего экономического взаимодействия и формирует прочную основу для реализации масштабных инициатив», - сказал он.

Торобаев также подчеркнул, что проект строительства железной дороги «Китай — Кыргызстан — Узбекистан» является одним из символичных проектов в рамках сотрудничества двух стран. По его словам, это не просто инфраструктура — это новая эра региональной интеграции, это мощный шаг вперёд на пути к укреплению транспортной связанности, диверсификации логистических маршрутов и созданию устойчивых основ для экономического роста.

«Благодаря личному вниманию и постоянной поддержке лидеров двух стран, проект получил мощный импульс и вышел на этап практической реализации. В настоящее время строительство железной дороги на территории Кыргызстана активно продолжается. Кыргызская сторона своевременно решает все возникающие организационные и административные вопросы», - сказал он.

В свою очередь, председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи отметил, что железная дорога Китай–Кыргызстан–Узбекистан является мостом дружбы между народами, символом партнёрства и взаимного развития. Он выразил уверенность в том, что совместные усилия и высокая ответственность сторон приведут к успешной реализации всех поставленных целей.

Источник: Кабар