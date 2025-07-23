Торобаев поручил производить не менее 200 тысяч тонн пшеницы в год

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Производя 200 тысяч тонн пшеницы в год, мы обеспечим себя местной пшеницей на 4-5 месяцев в году.

Министр водного хозяйства, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыт Торобаев поставил перед производителями муки задачу производить не менее 200 тысяч тонн продовольственной пшеницы в год.

"Производя 200 тысяч тонн пшеницы в год, мы обеспечим себя местной пшеницей на 4-5 месяцев в году. Меры, принимаемые Министерством сельского хозяйства, направлены на снижение себестоимости пшеницы. Если мы продолжим продавать пшеницу по 15 сомов за кг и не будем уделять внимание отрасли, мы не сможем конкурировать с пшеницей из Казахстана и России. Поэтому, если производители муки будут тесно сотрудничать с сельскими фермерами, узнавать об их проблемах и решать их, ситуация улучшится. Министерство сельского хозяйства готово оказать всестороннюю поддержку. Это включает в себя селекцию семян, анализ почвы, механизацию и т.д.", - отметил Бакыт Торобаев.

Отметим, согласно официальным данным, по итогам первого полугодия 2025 года ВВП Кыргызстана составил 711,18 млрд сомов, что на 11,7% выше показателей аналогичного периода 2024 года. Существенный вклад в экономический рост вносят аграрный сектор и перерабатывающая промышленность. Только за январь–июнь 2025 года предприятия пищевой промышленности произвели продукции на сумму свыше 48 млрд сомов, а индекс физического объёма составил 144%.

Мукомольная отрасль демонстрирует особенно динамичное развитие. За первые пять месяцев 2025 года переработано более 215 тыс. тонн зерна на сумму почти 3,9 млрд сомов. Новый мелькомбинат "Орион–Экстра" обеспечит переработку до 250 тонн зерна в сутки, что в три раза превышает мощности действующего предприятия.

Новый комбинат даст мультипликативный эффект для экономики региона: стимулирует развитие логистики, упаковки, торговли, укрепит промышленную инфраструктуру и повысит инвестиционную привлекательность.

Источник: Вечерний Бишкек