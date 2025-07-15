Почти треть товарооборота Кыргызстана приходится на другие страны ЕАЭС

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Среди стран ЕАЭС наибольшая доля взаимной торговли республики пришлась на Россию (67,3%) и Казахстан (30,5%).

Почти треть товарооборота Кыргызстана (32%) приходится на другие государства ЕАЭС, сообщил на пресс-конференции председатель Нацстаткома Бактыбек Кудайбергенов.

По его словам, объем взаимной торговли КР со странами Евразийского экономического союза в январе—мае этого года составил почти 1,9 миллиарда долларов.

"Среди стран ЕАЭС наибольшая доля взаимной торговли республики пришлась на Россию (67,3%) и Казахстан (30,5%). В целом на взаимную торговлю с государствами союза пришлось 32% общего товарооборота КР, в том числе 43% экспорта и 30,3% импорта", — сказал Кудайбергенов.

Источник: Спутник