За полгода туризм принес более 160 млн сомов налогов

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Общая сумма сборов за этот период составила 1,1 млрд сомов.

За январь–июнь 2025 года налоговые поступления от туристической отрасли составили 160,6 млн сомов, сообщает Государственная налоговая служба КР.

Отмечается, что за последние пять лет налоговые поступления от сферы туризма в Кыргызстане увеличились более чем в шесть раз. Общая сумма сборов за этот период составила 1,1 млрд сомов.

Налоговые поступления за 2020-2025 годы от данного сектора экономики:

2020 год — 49,3 млн сомов;

2021 год — 123,6 млн сомов;

2022 год — 200 млн сомов;

2023 год — 277,1 млн сомов;

2024 год — 336 млн сомов.

Источник: Кабар