В Бишкеке Китай построит лабораторию для проверки идущего на экспорт продовольствия

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Соответствующий протокол был подписан в Пекине

Министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР Бакыт Торобаев и заместитель директора Агентства международного сотрудничества по развитию КНР Ху Чжанлян на заседании в Пекине подписали протокол по вопросам строительства в Бишкеке лаборатории, предназначенной для экспорта продуктов питания из Кыргызстана в Китай.

По информации пресс-службы кабмина, в соответствии с положением обмена нотами между правительствами КНР и КР от 3 мая 2017 года, правительство Китая взяло на себя обязательство по исследованию возможности реализации проекта по строительству лаборатории инспектирования и карантина организмов и продуктов питания в Кыргызстане.

В рамках этого соглашения проектные группы Китайской академии инженерии и проектирования провели соответствующие исследовательские работы на территории Кыргызстана в 2017, 2018 и 2024 годах.

Отмечается, что проектирование будет осуществляться на основе китайских технических стандартов и норм проектирования и строительства с учётом местных особенностей, национальных стандартов и законодательств Кыргызской Республики.

Расходы, связанные с выполнением вышеуказанных работ китайской стороной, будут покрыты за счет средств, предоставленных правительством КНР в виде помощи.

Источник: vesti.kg



