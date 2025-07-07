Китайская компания «Хуа Руй» построит завод по производству газобетона в Чуйской области

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Строительство началось в мае и рассчитано на пять лет.

Завод по выпуску автоклавных газобетонных блоков построит китайская компания «Хуа Руй» в Чуйской области. Об этом сообщает Нацагентство по инвестициям.

Как отметили в ведомстве, инвестиционное соглашение между компанией и кабинетом министров КР подписано 4 июля 2025 года.

Проект предусматривает развитие промышленного потенциала региона, создание рабочих мест и внедрение современных строительных технологий. Предприятие будет обеспечивать внутренний рынок строительными материалами и откроет дополнительные возможности для экспорта.

Строительство началось в мае и рассчитано на пять лет. Соглашение заключено в рамках распоряжения кабмина от 2 июня 2025 года и реализуется как часть государственной политики по привлечению прямых иностранных инвестиций.

Источник: economist.kg