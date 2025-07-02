По итогам шести месяцев план по налогам перевыполнен на 6,7 миллиарда сомов

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Таможенная служба план перевыполнила на более чем 1 миллиард сомов.

Председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев на совещании отметил, что по итогам шести месяцев Налоговая служба перевыполнила план более чем на 6,7 миллиарда сомов. Об этом сообщает пресс-служба ГНС.

Глава кабмина отметил, что Таможенная служба план перевыполнила на более чем 1 миллиард сомов. План по неналоговым поступлениям перевыполнен на более чем 11 миллиардов больше, чем в прошлом году.

Он поблагодарил Налоговую и Таможенную службы за хорошую работу и призвал сохранить такие же темпы до конца года.