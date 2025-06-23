С начала года Кыргызстан продал Швейцарии и Великобритании золота почти на $106 млн

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Небольшие партии также направлены в Малайзию ($5.3 млн) и Турцию ($1 млн).

В январе-апреле 2025 года Кыргызстан экспортировал золото на $112 млн. Основными покупателями стали Швейцария ($74.6 млн) и Великобритания ($31.2 млн). Небольшие партии также направлены в Малайзию ($5.3 млн) и Турцию ($1 млн). Такие данные приводит Нацстатком.

Объем золота составил 1.16 тонны. Поставки в Китай, Гонконг, ОАЭ и другие страны в этот период не осуществлялись.

По ювелирным изделиям из драгоценных металлов экспорт за четыре месяца достиг $0.6 млн, из которых $0.2 млн пришлось на Италию, $0.3 млн — на необозначенные страны, $17 тысяч — на ОАЭ, и $88 тысяч — на Россию.

По данным Нацстаткома, помимо золота ключевыми экспортными позициями остаются турбореактивные и газовые двигатели ($45.6 млн, преимущественно в Россию), руда и концентраты драгоценных металлов ($30.7 млн в Казахстан) и пластиковая тара ($18.8 млн в Казахстан).

Источник: ecomomist.kg