Кыргызстан, Узбекистан и Таджикистан запускают новый этап туристического партнерства

Бишкек, "САЯСАТ.KG". По итогам форума было подписано 30 меморандумов между туроператорами трех стран

В Худжанде 1 апреля

прошел региональный туристический форум-диалог «Навруз — древнейшее культурно-туристическое наследие региона».

По данным Мининистерства экономики и коммерции, Кыргызстан на форуме представлял директор Департамента туризма Эрденет Касымов.

По итогам форума было подписано 30 меморандумов между туроператорами трех стран, из которых 14 с кыргызстанскими компаниями. Всего по приглашению ведомства в мероприятии участвовали 16 туристических компаний. Участники обсудили перспективы развития совместных туристических маршрутов и углубления партнёрства в сфере туризма.

Кыргызская сторона также организовала национальную выставку, где были представлены традиционные ремесла и этническая одежда.

Форум приурочили к празднованию Нооруза — символа единства и общего культурного наследия региона. Он стал продолжением усилий по укреплению культурно-гуманитарного взаимодействия в Центральной Азии и частью реализации договорённостей, достигнутых на трёхсторонней встрече глав государств Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана.