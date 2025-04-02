В Кыргызстане строится крупный завод по производству минеральных удобрений

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Строительство завода проходит в два этапа.

Зампредседателя кабинета министров - министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыт Торобаев в рамках рабочей поездки в Ошскую область ознакомился со строительством завода по производству удобрений на 500 тыс. тонн в Ноокатском районе.

По данным ведомства, строительство завода проходит в два этапа. На первом этапе будет осуществлено строительство завода по производству гуминовых органоминеральных удобрений мощностью 200 тыс. тонн в год и гуминовой мочевины мощностью 300 тыс. тонн на втором этапе.

В случае запуска завода сельхозпроизводители Кыргызстана будут своевременно обеспечены доступными и достаточными объемами минеральных удобрений.

В соответствии с инвестиционным соглашением, заключенным между Министерством водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности и Хэбэйской компанией «Бай ДОУ Цзя», в Ноокатском районе запланировано строительство кыргызско-китайского демонстрационного агропарка площадью 100 гектаров. В состав парка входят завод минеральных удобрений, племзавод, предприятие по производству сельскохозяйственной техники, финансовый центр поддержки сельского хозяйства, пункт сбора оборудования и техники.

Завершение строительства парка обеспечит занятость более 2000 местных жителей, что приведет к увеличению валового внутреннего продукта, сельскохозяйственного экспорта и налоговых поступлений. Проект полностью финансируется китайской Хэбэйской компанией «Бай Доу Цзя».

Инвестиционное финансирование составляет 260 миллионов долларов США. Однако по итогам прямых переговоров Бакыта Торобаева была достигнута договоренность об увеличении объема инвестиций с 260 до 410 миллионов долларов.