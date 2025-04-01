Азизбек Сайпидинов покинул пост зампредседателя правления Госбанка развития

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Ранее работал в «Росинбанке» и других банках.

Азизбек Сайпидинов покинул пост заместителя председателя правления Государственного банка развития. Об этом сообщается на сайте Кыргызской фондовой биржи.

Уточняется, что решение принято советом директоров после того, как Азизбек Сайпидинов написал заявление об увольнении по собственному желанию. Полномочия прекращены с 1 апреля 2025 года.

Напомним, он был назначен на эту должность 1 марта 2024-го.

Ранее работал в «Росинбанке» и других банках.