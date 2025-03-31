Подписание договора о границах с Таджикистаном укрепило экономическую позицию Кыргызстана - Бакыт Сыдыков

Позиция Кыргызстана в данном рейтинге будет расти, но не снизится.

Подписание договора о границах с Таджикистаном укрепило экономическую позицию Кыргызстана. Об этом сегодня на брифинге рассказал министр экономики и коммерции КР Бакыт Сыдыков.

По его словам, это значимое достижение является результатом масштабных структурных реформ, проводимых в стране в последние годы, направленных на стимулирование деловой активности, поддержку стратегических отраслей, модернизацию инфраструктуры, улучшение инвестиционного климата, развитие конкурентной среды и реализацию институциональных реформ, что свидетельствует о высоком уровне экономического развития, эффективном управлении и прозрачности проводимой политики.

"Позиция Кыргызстана в данном рейтинге будет расти, но не снизится. Хочется отметить, что подписание договора о государственных границах Кыргызстана и Таджикистана укрепило экономическую позицию страны",- сказал министр.

Источник: Кабар