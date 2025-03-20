В Кыргызстане официально отменили ЭТТН

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Постановление об этом принято Кабинетом Министров Кыргызской Республики.

Как сообщает Государственная налоговая служба, обязательное применение электронных товаротранспортных накладных для всех видов товаров, кроме нефтепродуктов (за исключением смазочных масел), алкогольной и табачной продукции отменено с 1 января 2025 года.



С 1 января 2027 года применение ЭТТН станет обязательным так же для лекарственных средств и медицинских изделий. Постановление об этом принято Кабинетом Министров Кыргызской Республики.



Основные изменения:



1.Отмена ЭТТН и списание товаров:



С модуля ЭТТН Государственной налоговой службой будут списаны все товары, кроме нефтепродуктов, алкогольной и табачной продукции. Виртуальные склады, где нет нефтепродуктов, алкоголя и табака будут деактивированы.



2.Освобождение от указания кодов маркировки:



До 1 апреля 2026 года налогоплательщики освобождаются от обязательного указания кодов маркировки в документах модуля ЭТТН для алкогольной и табачной продукции.



3.Новый вид деятельности на основе патента:



В рамках упрощенной системы налогообложения введен новый вид деятельности на основе патента — сдача в наем нежилой площади для торговой деятельности, расположенной на территориях рынков и мини-рынков. Для расчета применяется ставка за 1 квадратный метр.



4.Сроки выписки счет-фактур:



С 1 мая 2025 года электронные счет-фактуры должны оформляться не позднее 5 дней с момента осуществления поставки товара (за исключением реализации населению).



Налогоплательщики, осуществляющие торговую деятельность по упрощенной системе налогообложения на основе единого налога по ставкам от 0 %, 0,1%, 0.5% и 1 %, а также осуществляющих торговую деятельность в зонах торговли с особым режимом, теперь могут оформлять упрощенную счет-фактуру на бумажном носителе взамен электронной счет-фактуры.



5.Обязательное предоставление счет-фактуры в бумажном виде:



Налогоплательщики, которые оформляют электронные счета-фактуры, обязаны их распечатывать и предоставлять покупателям (не зарегистрированным в ИС ЭСФ) в бумажном виде для подтверждения факта приобретения товаров.



6.Переход на электронно-бумажные счет-фактуры:



До 1 октября 2025 года налогоплательщики могут оформлять упрощенные счет-фактуры на бумажном носителе. После этой даты начнется поэтапный переход на электронно-бумажные счета-фактуры.



Государственная налоговая служба подчеркивает, что все вышеуказанные изменения направлены на упрощение налогового учета и снижения административной нагрузки на бизнес. В свою очередь удобная и упрощенная система налогообложения, соответствующая современным технологическим стандартам будет способствовать развитию предпринимательства в стране и ГНС продолжит работу в этом направлении.

