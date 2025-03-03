Санаторий «Кыргызское взморье» оценили в 3,2 млрд сомов и включили в программу приватизации

Санаторий «Кыргызское взморье» оценили в 3,2 млрд сомов и включили в программу приватизации

Кабинет министров поручил Министерству экономики и коммерции включить имущественный комплекс государственного предприятия «Кыргызское взморье» при Управлении делами в программу приватизации государственной собственности. Об этом говорится в распоряжении Кабинета министров от 21 февраля.



Государственному агентству по управлению государственным имуществом поручено увеличение уставного капитала ОАО «Кыргызалтын» путем внесения в качестве вклада:



1) имущественного комплекса государственного предприятия «Кыргызское взморье» оценочной стоимостью 3 млрд 283 млн 597 тыс.778 сома, а также товарно-материальных ценностей и малоценных, быстро изнашивающихся предметов, имеющихся на момент передачи;

2) 59,3869% акций ОАО «Железобетон» оценочной стоимостью 186 млн 776 тыс. 242 сома.



Открытому акционерному обществу «Кыргызалтын» рекомендовано:



1) осуществить увеличение уставного капитала закрытого АО «Кумтор Голд Компани» путем внесения в качестве вклада имущества.



2) принять иные меры, вытекающие из настоящего распоряжения.

Источник: Tazabek