Весной в Кыргызстане запустят нефтеперерабатывающий завод

В Кыргызстане весной 2025 года запустят нефтеперерабатывающий завод.

Об этом стало известно на коллегии энергокомпаний и учреждений при Министерстве энергетики КР по итогам 2024 года.

Так, получен лицензионный договор № 2 на добычу нефти и газа на месторождениях «Северный Сох» и «Чонгара галча». Совместно с ОАО «Кыргызско-Турецкий К-Нефтегаз» и ГП «Кыргызтранснефтегаз» проведены ремонтные и подготовительные работы на нефтяных скважинах, в настоящее время строительство нефтеперерабатывающего завода завершено на 95%.

Полный запуск запланирован на март 2025 года. На 7 скважинах ведется добыча нефти. Сегодня добыто 200 тонн нефти. В настоящее время работает 42 сотрудника. После полного запуска проекта будет создано 350-400 рабочих мест.

Источник: Кабар