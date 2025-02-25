Уставной капитал Кыргызско-Венгерского Фонда развития увеличат на $34 млн

Стороны подробно обсудили возможности расширения деятельности Кыргызско-Венгерского Фонда развития

В рамках рабочей поездки в Венгрию первый заместитель председателя кабинета министров Данияр Амангельдиев провел встречу с министром национальной экономики Венгрии Мартоном Надем.

Стороны подробно обсудили возможности расширения деятельности Кыргызско-Венгерского Фонда развития, в свете предстоящего увеличения уставного капитала фонда на 34 млн долларов США.

Данияр Амангельдиев выразил уверенность в том, что эффективное освоение этих средств откроет новые перспективы для реализации стратегически важных совместных проектов, способствующих укреплению экономических взаимоотношений между Кыргызстаном и Венгрией.

Источник: Кабар