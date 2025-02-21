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Экономика
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Садыр Жапаров отменил запрет на проверки бизнеса

Указ вступил в силу со дня официального опубликования, 21 февраля

В Кыргызстане отменен мораторий на проверку субъектов предпринимательства. Соответствующий указ 17 февраля подписал президент Садыр Жапаров.

Согласно документу, признаны утратившими силу:

Указ вступил в силу со дня официального опубликования, 21 февраля.

Напомним, мораторий был введен на проверки бизнеса, за исключением проверок, осуществляемых:

  • по запросу должностных лиц государственных органов в случае выявления конкретных фактов нарушения субъектом предпринимательства законодательства КР с приложением документов, материалов и иных подтверждающих сведений;
  • органами налоговой службы;
  • таможенными органами;
  • проверок по вопросам соблюдения законодательства в сфере пищевой безопасности;
  • Нацбанком, осуществляющим функции в соответствии с банковским законодательством КР.
           