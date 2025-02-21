Садыр Жапаров отменил запрет на проверки бизнеса

Указ вступил в силу со дня официального опубликования, 21 февраля

В Кыргызстане отменен мораторий на проверку субъектов предпринимательства. Соответствующий указ 17 февраля подписал президент Садыр Жапаров.

Согласно документу, признаны утратившими силу:

Указ вступил в силу со дня официального опубликования, 21 февраля.

Напомним, мораторий был введен на проверки бизнеса, за исключением проверок, осуществляемых: