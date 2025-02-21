Садыр Жапаров отменил запрет на проверки бизнеса

Указ вступил в силу со дня официального опубликования, 21 февраля
В Кыргызстане отменен мораторий на проверку субъектов предпринимательства. Соответствующий указ 17 февраля подписал президент Садыр Жапаров.
Согласно документу, признаны утратившими силу:
- Указ президента о введении временного моратория на проверки бизнеса от 9 января 2024 года;
- Указ о внесении изменений в Указ о введении временного запрета от 14 марта 2024 года.
Указ вступил в силу со дня официального опубликования, 21 февраля.
Напомним, мораторий был введен на проверки бизнеса, за исключением проверок, осуществляемых:
- по запросу должностных лиц государственных органов в случае выявления конкретных фактов нарушения субъектом предпринимательства законодательства КР с приложением документов, материалов и иных подтверждающих сведений;
- органами налоговой службы;
- таможенными органами;
- проверок по вопросам соблюдения законодательства в сфере пищевой безопасности;
- Нацбанком, осуществляющим функции в соответствии с банковским законодательством КР.