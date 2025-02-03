Кыргызстан обошел Казахстан по росту товарооборота с Китаем

Общий объем торговли ЦА с КНР за 2024 год составил почти 95 млрд долларов

По итогам 2024 года объем торговли стран Центральной Азии с Китаем составил почти $95 млрд, увеличившись на $5.4 млрд по сравнению с 2023 годом ($89.4 млрд). Об этом, со ссылкой на данные Главного таможенного управления КНР.

Основной вклад в рост товарооборота внесли Казахстан и Кыргызстан, которые совместно обеспечили прирост более чем на $5 млрд. При этом наибольший рост показал Кыргызстан, увеличив объем торговли с Китаем на $2.9 млрд.

Казахстан занял второе место с приростом $2.8 млрд, а Туркменистан добавил $57 млн. В то же время Таджикистан сократил торговлю с КНР на $65 млн, а Узбекистан – наторговал с Китаем почти на $260 млн меньше объемов 2023 года.

В процентном соотношении крупнейшим торговым партнером Китая в Центральной Азии пока остается Казахстан – на него пришлось 46% общего объема ($43.8 млрд). Доля Кыргызстана составила 24% ($22.7 млрд),

Далее следуют Узбекистан – 14.5% ($13.7 млрд), Туркменистан – 11% ($10.6 млрд), и Таджикистан – 4% ($3.8 млрд).

В 2024 году Китай стал лидером по прямым инвестициям в Кыргызстан, вложив $222 млн за девять месяцев.

В мае 2024 года вице-премьер Госсовета КНР Лю Гочжун заявил о намерении поощрять крупные китайские компании инвестировать в экономику Кыргызстана. Обсуждались вопросы открытия дополнительных пунктов пропуска на границе, улучшения авиасообщения и создания совместного инвестиционного фонда.

В сентябре 2024 года на кыргызско-китайской границе состоялось торжественное открытие третьего между странами пункта пропуска «Бедель». На церемонии открытия на тот момент глава кабмина Акылбек Жапаров заявил, что пункт пропуска «Бедель» в ближайшем будущем превратится в важный международный транспортно-логистический коридор, который будет способствовать увеличению объема торговли и пассажирских перевозок между Китаем и странами Центральной Азии.

Также 27 декабря 2024 года дан старт началу строительства железной дороги Китай – Кыргызстан – Узбекистан в селе Тош-Кутчу Джалал-Абадской области. В ходе выступления на церемонии президент КР Садыр Жапаров отметил, что строительство этой дороги – историческое событие, которое откроет новую эпоху в развитии транспортной инфраструктуры региона. Он назвал этот путь стратегическим мостом, который свяжет страны Востока и Запада.

Источник: Ekonomist.kg