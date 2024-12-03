В Уфе проходит XVII Международная неделя бизнеса: Башкортостан и Кыргызстан связывает многое

Бишкек, "Саясат.kg". В деловом событии примут участие предприниматели, журналисты эксперты и представители органов власти Китая, Казахстана, Беларуси, Узбекистана, Турции, ОАЭ, Армении и Кыргызстана.

С 3 по 6 декабря 2024 года в Уфе пройдет XVII Международная неделя бизнеса. Организатором Форума традиционно выступает Правительство Республики Башкортостан. В этом году мероприятие будет проходить в Дворце борьбы — одном из крупнейших спортивных комплексов не только России, но и мира. Тематика этого года будет сосредоточена на ключевых вопросах перспективного развития Башкортостана и России в областях экономики, экспорта, инноваций и инвестиций.

В деловом событии примут участие предприниматели, журналисты эксперты и представители органов власти Китая, Казахстана, Беларуси, Узбекистана, Турции, ОАЭ, Армении и Кыргызстана.

Помимо этого, в рамках мероприятия пройдет:

VI Ялтинский международный экономический форум. На сегодняшний день о своем присутствии на ЯМЭФ в очном формате уже заявили участники из 34 стран. Это депутаты парламентов, представители органов исполнительной власти и политических партий, общественные деятели, ученые и журналисты. Список может быть расширен по мере подготовки к проведению форума. Также планируется обеспечить участие более 90 стран в онлайн-формате, включая представителей стран Латинской Америки и Карибского бассейна.

Важность и актуальность предстоящих событий в Уфе лишний раз подчеркивается тем, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова включила XVII Международную неделю бизнеса в топ-5 крупнейших форумов России. Только перечисление стран-участников заняло у Марии Захаровой более 20 секунд выступления.

Кыргызская Республика входит в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), Таможенный союз ЕАЭС и ОДКБ – ключевые межгосударственые сообщества с участием России на евразийском пространстве. Кроме того, социальные, культурные, гуманитарные, экономические контакты Кыргызстана тесно связаны с Россией. Международная неделя бизнеса предоставляет замечательную площадку кыргызстанскому бизнесу для проведения максимально продуктивных и эффективных переговоров с целью заключения взаимовыгодных деловых соглашений. Привлечение иностранных инвестиций в Кыргызстан позволит сохранять положительную динамику развития национальной экономики. Кроме того, Башкортостан и Кыргызстан, несмотря на географическую отдалённость связывает многое. В первую очередь – языковое, духовно-культурное родство, уходящее корнями вглубь веков. Двусторонние торгово-экономические связи являются важнейшим фактором дальнейшего расширения сотрудничества, общности башкирского и кыргызского народов. Стоит напомнить, что Башкирский государственный педагогический университет им.Акмулы с 2021 опорным вузом по сопровождению проектной деятельности в сфере поддержки изучения русского языка в Киргизской Республике.

Наша страна в целом заинтересована в проведении крупных мероприятий подобного формата на своей территории. Уфа давно зарекомендовала себя в качестве гостеприимного города, открытого и всегда готового к встрече дорогих гостей. Не приходится сомневаться в том, что башкирские коллеги с радостью поделятся опытом организации и блестящего проведения таких форумов.

XVII Международная неделя бизнеса обретает особое значение в текущих геополитических реалиях, становясь платформой для выработки решений по многовекторному и многоуровневому сотрудничеству на просторах бескрайнего евразийского пространства.