Чтобы избежать «ловушки среднего дохода», развивающимся странам необходим рост ВВП на душу населения более чем на 5% в год, - Всемирный банк

По всему миру частный сектор является двигателем долгосрочного экономического роста.

Об этом сообщается в докладе Всемирного банка (2024).

Авторы отмечают, что при эффективном функционировании частный сектор способствует инновациям и предпринимательству, улучшает доступ к экономическим возможностям.

«В развивающихся экономиках чатный сектор генерирует около 90% рабочих мест, 75% инвестиций, более 70% выпуска продукции и более 80% государственных доходов», - сообщают авторы.

При этом, как отмечают в организации, бизнес должен стать более динамичным и устойчивым, чтобы справиться с серьезными вызовами развития. Только в ближайшем десятилетии миру необходимо создавать рабочие места для 44 миллионов молодых людей ежегодно.

«Чтобы покончить с крайней нищетой в течение десятилетия, большинству экономик с низким уровнем дохода потребуется достигать роста ВВП на душу населения около 9% каждый год.

Чтобы избежать «ловушки среднего дохода», развивающимся экономикам необходимо обеспечивать рост ВВП на душу населения более чем на 5% в год на протяжении длительного периода времени», - сообщается в докладе.

Tazabek