Кыргызстан и Азербайджан договорились об исключении двойного налогообложения

Бишкек, "Саясат.kg". Соглашение является единой формой в решении общих проблем и задач...

Садыр Жапаров подписал Закон КР "О ратификации соглашения между Кыргызской Республикой и Азербайджанской Республикой об исключении двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и предотвращении уклонения от уплаты налогов и избежания налогообложения, подписанного 24 апреля 2024 года в городе Баку".

Основными задачами соглашения, принятого Жогорку Кенешем 23 октября 2024 года, являются:

– защита резидента одного государства от дискриминационного налогообложения в другом договаривающемся государстве;

– недопущение уклонения от налогообложения или злоупотреблений положениями соглашения;

– взаимный обмен информацией между компетентными органами договаривающихся государств для обеспечения выполнения положений соглашения.

Соглашение является единой формой в решении общих проблем и задач, возникающих в правовой сфере международного двойного налогообложения, и позволяет выработать общий подход во взаимоотношениях Кыргызстана с Азербайджаном в сфере налогового законодательства.

Также ожидается, что соглашение создаст условия иностранным компаниям для инвестирования в различные отрасли экономики нашей страны путем исключения двойного налогообложения и предоставления гарантий по обложению налогами только в одной стране.