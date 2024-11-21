За три года чистая прибыль «Кумтора» превысила $1,174 миллиарда

С 2021 года по октябрь 2024 года чистая прибыль «Кумтор Голд Компани» превысила $1 миллиард 174 миллиона.

Об этом сообщил президент закрытого акционерного общества Алмазбек Барыктабасов в эфире телеканала «Ала-Тоо 24» и «Биринчи радио».

По его словам, чистая прибыль предприятия только за 10-й месяц 2024 года достигла $266,9 миллиона.

Общая выручка за период с 2021 года по октябрь 2024 года составила $3 миллиарда 394 миллиона:

- за 2021 год выручка составила $855,9 миллиона;

- за 2022 год — $986,5 миллиона;

- за 2023 год — $849 миллионов;

- с января по октябрь 2024 года — $702,8 миллиона.

Что касается объема добычи золота, то, как сообщил Алмазбек Барыктабасов, всего за период с 2021 года по октябрь 2024 года добыто более 40 тонн золота.



Ссылка: https://24.kg/ekonomika/311851/