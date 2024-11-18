5 лет назад 25% пенсионеров получали пенсию через банки, на сегодня — 80%

По его словам, ежегодно количество тех, кто пользуется услугами почты, снижается.

Пять лет назад 25% пенсионеров получали пенсию через банки, а 75% — через «Кыргыз почтасы». На сегодня через банки получают 80% пенсионеров, а 20% — через почту. Об этом сказал глава Социального фонда Бактияр Алиев 18 ноября на заседании комитета Жогорку Кенеша по бюджету.

По его словам, ежегодно количество тех, кто пользуется услугами почты, снижается.

Отвечая на вопросы, Алиев сообщил, что в 2024 году в общем за услуги почты выплатили 603 млн сомов.

Депутат Азамат Исираилов сказал, что сейчас век цифровизации и предложил Соцфонду рассмотреть новые методы работы.

По словам Алиева, в Кыргызстане 787,5 тыс. человек-пенсионеров. Средний размер пенсии составляет 10 тыс. 540 сомов. Минимальный размер пенсии составляет 6900 сомов.

«Планируете ли вы повышать пенсии в 2025 году?» - спросил Исираилов.

«По закону мы ежегодно должны проводить индексацию в соответствии с размером инфляции. Мы вносим в бюджет 2025 года повышение на 7%», - ответил глава Соцфонда.

АКИpress