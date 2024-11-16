Инфляция в октябре замедлилась: продукты питания и услуги подорожали, но гречка и фрукты стали дешевле

В 2023 году аналогичный показатель был выше и равнялся 106,7%.

Индекс потребительских цен в октябре 2024 года по сравнению с декабрем предыдущего года составил 104,2%. Об этом сообщили в пресс-службе Минэкономики.

В 2023 году аналогичный показатель был выше и равнялся 106,7%.

Среднегодовой уровень инфляции за период с января по октябрь 2024 года по сравнению с тем же периодом 2023 года составил 104,8%, тогда как в 2023 году он был 111,5%.

За этот период цены на алкоголь и табачные изделия выросли на 9,3%, на непродовольственные товары — на 3,6%, на продукты питания и безалкогольные напитки — на 2,3%, на тарифы на услуги для населения — на 7,5%.

Сильнее всего подорожали такие товары, как животные жиры (+13,6%), свежее мясо (+12%), натуральный мед (+10,9%), сливочное мороженое (+10%), соль (+8,6%) и жирный творог (+8,1%). Также цены на картофель, рыбу, кондитерские изделия и муку высшего сорта выросли на 4-8%.

При этом отмечено снижение цен на крупу гречневую (на 17,5%), свежие овощи (на 15,6%), фрукты (на 14,8%), разливное молоко (на 7,5%), яйца (на 3,6%), варенье (на 3,1%) и некоторые другие продукты.

Tazabek