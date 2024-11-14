С момента перехода государству за неполные 3 года чистая прибыль Кумтора превысила $1 млрд 77 млн, - кабмин

При этом налоговые и другие платежи в бюджет за 3 года составили 990 млн долларов, добавил Жапаров.

Чистая прибыль проекта «Кумтор» превысила 1 млрд 77 млн долларов за неполные 3 года с момента его перехода в государственную собственность. Об этом сказал председатель Кабинета министров Акылбек Жапаров на заседании Жогорку Кенеша.

Как передает пресс-служба, председатель кабмина сказал, что за 27 лет было произведено 400 тонн золота, и всего лишь 100 млн долларов дивидендов поступило от Кумтора. На сегодняшний день за 2,5 года было произведено 38 тонн золота, и получен 291 млн долларов в качестве дивидендов.

При этом налоговые и другие платежи в бюджет за 3 года составили 990 млн долларов, добавил Жапаров.

Председатель кабмина также добавил, что впервые в истории страны на геологические исследования было выделено 1 млрд сомов, и горнодобывающие предприятия за 3 года принесли стране доход в размере 111 млрд сомов.

«На перспективу до 2030 года. Уважаемые депутаты, в мире появился термин «критические минералы». На территории Кыргызстана отечественные геологи открыли более 5000 месторождений полезных ископаемых, геолого-экономический потенциал наших недр – это сотни миллиардов долларов», – отметил он.

Tazabek