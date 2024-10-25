Акылбек Жапаров высказался о пессимистах, не верящих в «экономическое чудо» Кыргызстана

Акылбек Жапаров высказался о пессимистах, не верящих в «экономическое чудо» Кыргызстана

Стратегия «Экономическое чудо — 2030», которую также называют «Прыжок барса», станет отправной точкой для трансформации экономики Кыргызстана на ближайшие десятилетия. Об этом сказал глава кабмина Акылбек Жапаров, выступая на научно-практической конференции, посвященной 100-летию Минэконома.

По его словам, не все верят, что вышеназванный «прыжок барса» состоится.

«Ну и что? Обычно пессимисты кажутся самыми мудрыми людьми, которые не попадают в трудное положение. Но нам не нужны такие мудрецы, нам необходимо действовать. Иначе и мудрые, и глупые, все вместе попадем в еще более трудное положение. Необходимо шагать в ногу со временем», – сказал Жапаров.

Он добавил, что за последние три года рост ВВП превысил 7%, а бюджет страны увеличился вдвое, достигнув в 2023 году 577.2 млрд сомов. Прогнозируется, что к концу 2024 года этот показатель превысит 650 млрд сомов.

Глава кабмина также подчеркнул стабильный рост ВВП на уровне 8.4%. Без учета предприятия «Кумтор» этот показатель составляет 9.7%. Он добавил, что наблюдается положительная динамика во всех секторах экономики: в строительстве – 37%, в сфере услуг – 7%, в промышленности – 4.3%, в сельском хозяйстве – 6.7%.