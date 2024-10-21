В Кыргызстане до конца года запустят 20 нефтяных скважин

В Кыргызстане до конца 2024 года запустят 20 нефтяных скважин.

Об этом стало известно в ходе коллегии Министерства энергетики по итогам 9 месяцев.

По данным ведомства, 9 февраля 2024 года получен лицензионный договор №2 на добычу нефти и газа на месторождениях «Северный сох» и «Чонгара Галча».

ГП «Кыргызтранснефтегаз» совместно с ОАО «Кыргыз-Түрк К-НефтьГаз» провели ремонтные и подготовительные работы на 7 нефтяных скважинах, с 25 сентября 2024 года начата добыча нефти.

В Кадамжайском районе Баткенской области ОАО «Кыргыз-Турк К-НефтьГаз» завершает строительство нефтеперерабатывающего завода производительностью 500 тонн в сутки. С началом добычи и переработки нефти будут обеспечены 350-400 рабочих мест. Общий объем инвестиций составляет $90 млн.

Источник: Кабар