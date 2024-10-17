Россия на 24% увеличила прямые инвестиции в Кыргызстан

Общий объем ПИИ по итогам января-июня 2024 г. равен 462,2 млн долларов США (+7,7% г/г)

По итогам 6 месяцев 2024 года объем прямых иностранных инвестиций (ПИИ) из России в Кыргызстан увеличился на 24,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 108,3 млн долларов.

Как сообщили в посольстве РФ в КР, на Россию пришлась почти четверть от общего притока ПИИ в КР. Общий объем ПИИ по итогам января-июня 2024 г. равен 462,2 млн долларов США (+7,7% г/г).

Основной объем ПИИ был направлен в предприятия обрабатывающей промышленности (36,5 %), оптовую и розничную торговлю (18,6 %), добычу полезных ископаемых (14,5 %), финансовое посредничество и страхование (11,4 %), информационные технологии и связь (6,2 %).

Большая часть ПИИ пришлась на г. Бишкек (49,6 %), а также Чуйскую (20,9 %), Джалал-Абадскую (14,2 %) и Таласскую (11,0 %) области.

Основные страны-инвесторы: Китай, Россия, Турция.