Один банк в КР прокручивает около 80 миллиардов сомов в месяц — глава налоговой

Налоговая служба Кыргызстана заявляет, что в одном из банков страны выявлены особенно крупные денежные обороты.

По информации налоговых органов, это стало возможным благодаря специальной норме Налогового кодекса, которая позволяет просматривать счета в банках. Об этом сообщил «Азаттыку» глава Налоговой службы Алтынбек Абдувапов.

По его словам, в одном из банков сейчас расследуются подозрительные операции, оборот которых за месяц составил 80 миллиардов сомов.

«Мы работаем с этой нормой уже месяц. Мы обнаружили, что один из банков Кыргызстана в среднем прокручивает около 80 миллиардов сомов в месяц. В налоговой системе нет практики, чтобы за месяц происходила торговля на 80 миллиардов. Поэтому мы пытаемся проследить эти транзакции. Первые результаты появятся в течение месяца. На примере одного банка мы видим, что оборот превышает 80 миллиардов сомов. Подобные случаи были и в Казахстане: если Налоговая служба видела один оборот, то в реальности обороты оказывались в десять раз больше. Думаю, у нас могут обнаружиться аналогичные случаи», — сказал Абдувапов.

Отметим, что в 146-й статье нового Налогового кодекса, введенного в 2022 году, предусмотрено, что налоговые органы могут получать доступ к информации о счетах предпринимателей в банках. Банки и бизнес-ассоциации выступали против этой нормы, утверждая, что она нарушает банковскую тайну.

Источник: 24.kg