Пять вузов Кыргызстана получат по $1 млн на оснащение современными лабораториями

А.Жапаров: Мы планируем выделить по $1 млн на каждый из университетов.

В рамках рабочей поездки в Мюнхен глава кабмина Акылбек Жапаров встретился с председателем правления компании «Валднер Холдинг» (WALDNERHolding SE & Co. KG) Йохеном Фрю. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

В рамках встречи обсуждался проект по оснащению лабораторных классов президентской школы «Акылман», который уже находится на стадии проектирования и производства.

Глава кабмина отметил важность оснащения школ и вузов лабораторным оборудованием, соответствующим международным стандартам, и подчеркнул, что Кыргызстан стал первой страной в регионе, установившей сотрудничество с Google Education в сфере образования. Он также выразил надежду на успешную реализацию пилотного проекта для пяти университетов КР по переоснащению лабораторий химии и фи

Мы планируем выделить по $1 млн на каждый из университетов. Начать проект планируется с Кыргызским государственным техническим университетом (КГТУ)», – заявил Жапаров.