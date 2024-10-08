Названо число безработных в Кыргызстане (и где их больше всего)

Всего были трудоустроены 9 433 человека

В Кыргызстане число граждан, которые состоят на учете в службах занятости, составило 78,1 тыс. человек по состоянию на 1 октября. Это следует из данных Минтруда.

Число стоящих на учете в службах занятости снизилось на 3,3 тыс. в сравнении с 1 сентября.

В разрезе областей и регионов число состоящих на учете в службах занятости выглядит следующим образом:

Джалал-Абадская область - 20 767 человек;

Ошская область - 20 007;

Баткенская область - 13 162;

Таласская область - 4 538;

Бишкек - 5 252;

Ош - 4 248;

Иссык-Кульская область - 3 625;

Чуйская область - 3 465;

Нарынская область - 3 057.

Количество официально зарегистрированных безработных составило 56,9 тыс. человек. На 1 октября консультации по поиску работы в службах занятости получили 77 тыс. человек. Всего были трудоустроены 9 433 человека.

Источник: kaktus.media