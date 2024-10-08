Названо число безработных в Кыргызстане (и где их больше всего)

Всего были трудоустроены 9 433 человека
В Кыргызстане число граждан, которые состоят на учете в службах занятости, составило 78,1 тыс. человек по состоянию на 1 октября. Это следует из данных Минтруда.
Число стоящих на учете в службах занятости снизилось на 3,3 тыс. в сравнении с 1 сентября.
В разрезе областей и регионов число состоящих на учете в службах занятости выглядит следующим образом:
- Джалал-Абадская область - 20 767 человек;
- Ошская область - 20 007;
- Баткенская область - 13 162;
- Таласская область - 4 538;
- Бишкек - 5 252;
- Ош - 4 248;
- Иссык-Кульская область - 3 625;
- Чуйская область - 3 465;
- Нарынская область - 3 057.
Количество официально зарегистрированных безработных составило 56,9 тыс. человек. На 1 октября консультации по поиску работы в службах занятости получили 77 тыс. человек. Всего были трудоустроены 9 433 человека.
Источник: kaktus.media