Китайская компания по производству электромобилей намерена выйти на рынок Кыргызстана

Представители Кыргызстана подчеркивают значимость таких проектов для роста инновационного потенциала страны.

В Ташкенте 3 октября состоялась встреча торгового представителя Кыргызстана в Узбекистане Алмаза Темирбекова с представителями одной из ведущих китайских компаний в сфере электротранспорта – «Neta Motors».

Как сообщили в Минэкономики, компания, специализирующаяся на производстве электромобилей и трехколёсных мотоциклов, выразила серьезный интерес к открытию представительства или филиала в Кыргызстане.

Отмечается, что этот шаг обещает не только укрепить экономические связи между странами, но и сыграть ключевую роль в продвижении экологически чистых технологий в регионе.

Представители Кыргызстана подчеркивают значимость таких проектов для роста инновационного потенциала страны. Появление представительства ведущего производителя электротранспорта откроет новые возможности для привлечения высококвалифицированных специалистов и внедрения передовых технологий.

Партнёрство с китайской стороной позволит кыргызским компаниям получить доступ к международным стандартам в области устойчивого развития и современных транспортных решений, что значительно ускорит трансформацию отечественной инфраструктуры в более экологичное.

Источник: Кабар