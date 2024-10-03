Сколько денег Кыргызстан направил на погашение госдолга в 2024 году. Цифры

В январе - августе текущего года Кыргызстан выплатил по госдолгу 35 млрд 367,3 млн сомов, или $417 млн.

Это следует из отчетности Минфина.

Выплаты по госдолгу выросли на 10,3 млрд сомов, или на 41,3% по сравнению с январем - июлем прошлого года.

На оплату внешнего долга было потрачено 22,5 млрд сомов ($266,3 млн), на погашение внутреннего - 12,7 млрд сомов ($150,6 млн).

За весь 2023 год, согласно данным Минфина, Кыргызстан направил на выплаты по внешнему долгу 53 млрд 75 млн сомов. Из них на оплату внешнего долга ушло 31 млрд 565,6 млн сомов, а внутреннего - 21 млрд 509,4 млн сомов.

Источник: kaktus.media