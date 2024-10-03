Российский рубль продолжает дешеветь и упал ниже отметки в 90 тыйынов

За последние сутки официальные курсы евро, российского рубля и тенге снизились, доллара и юаня — выросли.

Об этом свидетельствуют данные и обменных пунктов, и Национального банка Кыргызстана.

Сегодня с утра обменные пункты в Бишкеке покупают в среднем доллар по 84,32 сома, продают — по 84,78 сома. Номинальный курс Национального банка — 84,4 сома (рост — 0,19 процента).

Евро подешевел относительно сома. Сегодня его покупают в среднем по 92,53 сома, продают — по 93,51 сома. Официальный курс — 93,4477 сома (снижение — 0,09 процента).

Российский рубль за последние сутки заметно подешевел. Сегодня в Бишкеке его покупают по 0,88 сома, продают — по 0,913 сома. Курс Национального банка — 0,892 сома (падение — 1,52 процента).

Курс казахского тенге за сутки также снизился. Сегодня его покупают по 0,1211 сома, продают — по 0,1892 сома. Официальный курс — 0,1746 сома (снижение — 0,51 процента).

Китайский юань немного подорожал относительно сома. В среднем его покупают по 11,5 сома, продают — по 12,8 сома. Официальный курс — 12,0254 сома (рост — 0,19 процента).

Источник: 24.kg