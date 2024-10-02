Бакыт Торобаев: За выброшенную шкуру животного будут отвечать акимы

Б.Торобаев: Если шерсть лежит на земле, акима этого района уволим

На базе ОАО «Кыргызиндустрия» открыли демонстрационный центр, направленный на реализацию малых проектов в целях повышения социально-экономического потенциала регионов Кыргызстана. Об этом сообщили в Минсельхозе.

Демонстрационный центр предоставляет практические инструкции предпринимателям, фермерам, органам местного самоуправления по открытию малых и средних предприятий, переработке и производству продукции.

На мероприятии замглавы кабмина Бакыт Торобаев рассказал о необходимости открытия в каждом районе малых перерабатывающих сельхозпроизводств, адаптированных к регионам. В своем выступлении в качестве примера он упомянул вопрос переработки шерсти.

«Мы показали небольшое производство по переработке шерсти, удобное для этих регионов и цена которого составляет менее 2 миллионов сомов. Я четко предупрежу акимов и руководителей региональных управлений аграрного развития, президент мне сказал, что в любом районе, будь то Ош, Ат-Баши, Тюп, Кара-Кульджа, если шерсть лежит на земле, акима этого района уволим. Не думайте, что это мелочь», — подчеркнул он.

Центр показывает примеры проектов малого бизнеса, обсуждает их развитие, способствует привлечению международных инвестиций. Основная цель — продемонстрировать работу демонстрационного центра, презентовать инициативы партнеров, привлечь международные и отечественные инвестиции, а также установить партнерские связи для поддержки малого бизнеса и инновационных проектов в регионах.