Названы доходы Кыргызстана от "налога на Google" с начала года

За прошлый год от "налога на Google" в бюджет Кыргызстана поступило 438,1 млн сомов.

За восемь месяцев текущего года бюджет Кыргызстана пополнился на 561 млн 954,4 тыс. сомов за счет налога на добавленную стоимость на электронные услуги иностранных организаций (так называемый налог на Google). Это следует из отчетности Минфина.

В августе текущего года данный вид налога пополнил бюджет Кыргызстана только на 66 млн 420 тыс. сомов.

Согласно Налоговому кодексу, с 1 января 2022 года все иностранные компании, которые реализуют услуги в электронной форме, обязаны платить налог на добавленную стоимость (НДС) в бюджет КР. Ставка НДС составляет 12% от суммы реализованных услуг. За прошлый год от "налога на Google" в бюджет Кыргызстана поступило 438,1 млн сомов. ГНС сообщала, что "Яндекс Go", Megogo и Xsolla уже прошли удаленную налоговую регистрацию в электронном сервисе налоговой службы.

Источник: kaktus.media