Госдолг Кыргызстана составляет 43,7 процента от объема ВВП — Минфин

В настоящее время общий размер государственного долга составляет 43,7 процента от объема ВВП. Об этом на заседании комитета Жогорку Кенеша по аграрной политике, водным ресурсам, экологии и региональному развитию сообщил заместитель министра финансов Умутжан Аманбаев.

По его словам, в 2023 году размер госдолга составлял 45,5 процента от объема ВВП.

Отметим, объем валового внутреннего продукта в 2023 году, согласно отчету Минфина, составил 1 триллион 228 миллиардов 898 миллионов 800 тысяч сомов.

Замминистра добавил, что по прогнозам Минфина к 2028-2029 годам сумма госдолга снизится до 26 процентов от уровня ВВП. Умутжан Аманбаев пояснил, что сейчас приходится пик выплат основных сумм по государственному долгу.

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