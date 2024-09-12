Кыргызстану требуется $9.1 млрд для борьбы с изменением климата – Минприроды

Общая сумма необходимых средств для митигации последствий изменения климата Кыргызстана составляет около $9.1 млрд.

Об этом рассказал министр природы Медер Машиев на форуме «Новые экономические вызовы долгосрочного развития».

Половину этой суммы планируется привлечь из международных источников климатического финансирования. Наиболее затратным сектором является энергетика, для которой необходимо $6.3 млрд. Из них $2.2 млрд будет мобилизовано за счет внутренних ресурсов, а $4.1 млрд предстоит привлечь из внешних источников.

Кроме того, на адаптацию к климатическим изменениям в Кыргызстане потребуется еще $1.95 млрд, 38% из которых также планируется получить от международных партнеров.

Источник - Economist.kg