На Иссык-Куле пансионат «Алтын-Куль» преобразят в пятизвездочный отель

Соглашение об этом прописано в Бишкеке

В Бишкеке в здании «Ынтымак Ордо» 9 сентября состоялось подписание Соглашения о ГЧП по проекту «Реконструкция и управление пансионатом «Алтын-Куль» между Государственным предприятием «Алтын Куль» и ОсОО «Р Групп» с участием представителей Управления делами президента Кыргызской Республики и Центра ГЧП.

Как сообщили в Центре ГЧП, основной целью проекта является создание максимально комфортных условий для отдыхающих и реновация инфраструктуры.

Реализация проекта планируется в два этапа: в рамках первого будут осуществлены ремонтные работы отдельных помещений, благоустройство территории, реконструкция гостевых домов, коттеджей и корпусов, модернизация и оснащение инженерных коммуникаций пансионата, а второй этап предполагает строительство нового корпуса с современными номерами, конференц-залом, рестораном и бассейном соответствующим международным стандартам.

На церемонии подписания соглашения в своей речи заместитель управляющего делами президента Э. Усенова отметила, что реализация проекта поспособствует увеличению туристического потока и созданию новых рабочих мест, что позволит работникам получать стабильный доход и поступлению в бюджет района дополнительных налогов и отчислений.

В рамках проекта планируется привлечение свыше 1 млрд сомов инвестиций, а также не менее 50% персонала Проектной компании будут составлять представители местного населения Иссык-Кульской области.

«Помимо такого важного аспекта, как привлечение инвестиций в инфраструктуру и разделения рисков, ГЧП также помогает во внедрении инноваций и обеспечении экономического роста», — отметил директор Центра ГЧП Н. Анарбекин.

Согласно Закону КР «О государственно-частном партнерстве» запрещена приватизация государственного актива, соответственно по завершении проекта Частный партнер передает управление пансионатом Государственному партнеру в удовлетворительном рабочем состоянии.

Центром ГЧП будет продолжена работа по поиску и реализации проектов ГЧП, нацеленных на социально-экономическое развитие республики.

Источник - Кабар