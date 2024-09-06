Кыргызстан временно приостанавливает экспорт скота

Кыргызстан временно приостанавливает экспорт крупного и мелкого рогатого скота, сообщает Минсельхоз.

По данным ведомства, в связи с проведением инвентаризации идентификации сельскохозяйственных животных в системе «СИОЖ» Ветеринарной службой временно приостанавливается оформление и выдача разрешений на экспорт крупного рогатого скота, мелкого рогатого скота и лошадей в адрес третьих стран.

Данная мера направлена на обеспечение точного учета поголовья сельскохозяйственных животных в стране, а также на повышение контроля за соблюдением ветеринарных и санитарных норм. Это позволит улучшить качество услуг, предоставляемых нашим внутриреспубликанским и международным партнерам.

Предполагается, что инвентаризация продлится в течение 15-20 дней, после чего процесс оформления разрешений на экспорт будет возобновлен. Все заявки, поданные в данный период, будут обработаны в приоритетном порядке сразу же после завершения инвентаризационных мероприятий.

О возобновлении оформления и выдачи разрешений будет объявлено дополнительно.

Источник - Кабар