Толонбек Абдыров: Фирменный магазин золотых слитков - хорошая возможность для кыргызстанцев сохранить свои активы

Фирменный магазин золота хорошая возможность для сохранения своих активов.

Об этом агентству «Кабар» сообщил эксперт Толонбек Абдыров.

По его словам, то, что сегодня открыли магазин по продаже золотых мерных слитков отечественного производства, это очень хорошее начинание. Население теперь будет иметь доступ свободно их покупать. Уже не нужно обращаться к специализированным площадкам, брокерам, а всего лишь зайти в фирменный магазин и приобрести золотой слиток отечественного производства и высокого качества.

«Когда только заработал Кумтор, одна тройская унция стоила 300 долларов США, а сейчас ее стоимость составляет 2 тыс. 500 долларов США. За все эти годы, стоимость этого драгметалла неукоснительно растет. Граждане могут спокойно вкладывать свои сбережения в него, потому что это несгораемая гарантия. Этот вид сбережений - хорошее вложение капитала, и сохранение своих активов», - заявил эксперт.

Булак: Кабар