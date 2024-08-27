На ТЭЦ Бишкека доставили первую партию казахстанского угля

В рамках подготовки к прохождению осенне-зимнего периода 2024-2025 годов на ТЭЦ Бишкека начались поставки угля. Об этом сообщили в мэрии.

По данным муниципалитета, на сегодняшний день на ТЭЦ Бишкека поставляется высококалорийный уголь с участка «Агулак» (месторождение Мин-Куш) в объеме 180,0 тысяч тонн.

Отмечается, что заключены договоры на поставку импортного угля марки «Д» в объеме 250,0 тыс. тонн, с ГП «Кыргызкомур» на поставку кавакского угля в объеме 520,0 тыс. тонн. Помимо этого, объявлен конкурс на поставку кыргызского угля марки ДСШ в объеме 50,0 тыс. тонн.

Также для успешного прохождения осенне-зимнего периода 2024-2025 годов, для отпуска электро и теплоэнергии планируются поставки топлива в количестве 1 000 000 тонн угля, 110 679 млн. м³ газа и 8 000 тонн мазута.

«Поставки будут проводиться согласно установленным графикам, с августа 2024 года по март 2025 года. На сегодняшний день, на складах ТЭЦ имеется 194,0 тыс. тонн угля», - говорится в сообщении.

Истоник - КАБАР