Акылбек Жапаров рассказал о запасах полезных ископаемых в Кыргызстане

Председатель кабинета министров КР Акылбек Жапаров на горно-геологическом форуме «MINEX Центральная Азия» рассказал о запасах полезных ископаемых в Кыргызстане.

Глава кабмина КР отметил, что 95% территории Кыргызстана составляют горы, недра которых богаты полезными ископаемыми, не только золотом и углем, но и железом – более 5 млрд тонн в руде лишь на одном из участков одного месторождения, титаном, а также редкоземельными металлами, которые в настоящее время имеют высокий экономический спрос (европий, цирконий, цезий, группа лантаноидов и др.).

«Для примера могу сказать, что прогнозные запасы титаномагнетита лишь на одном участке месторождения составляют около 20 млн тонн (Кызыл-Омпол), а на другом месторождении запасы редкоземельных металлов, включающих в себя более 21 элемента, составляют около 60 тыс. тонн (Кутессай-2). Эти запасы были зафиксированы более 50 лет назад, при этом существует мнение авторитетных геологов-ученых, что данные показатели при более детальной геологоразведке с применением новых технологических решений, могут увеличиться в разы. Мы приглашаем партнеров к совместной геологоразведочной работе и ждем инвесторов в эту перспективную отрасль экономики – горную добычу», - сказал он.

Полезные ископаемые — минеральные и органические образования земной коры, химический состав и физические свойства которых позволяют эффективно использовать их в сфере материального производства.

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