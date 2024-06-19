На газификацию Бишкека и Чуйской области предоставлены льготные кредиты на 6,18 млн сомов

На газификацию Бишкека и Чуйской области предоставлены льготные кредиты на 6,18 млн сомов, сообщает Минфин.

По данным ведомства, в целях оказания государственной поддержки по газификации города Бишкек и Чуйской области в реализации проекта «Льготное финансирование по газификации города Бишкек и Чуйской области-2» принимают участие ОАО «Айыл Банк» и ОАО «Элдик Банк».

Объем кредитования составляет 1,0 млрд сомов.

По состоянию на 14 июня 2024 года в рамках данного проекта 44 субъектам финансирования республики предоставлены льготные кредиты на сумму 6,18 млн сомов.

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