Бизнесмены каких регионов Кыргызстана берут самые крупные кредиты

Наибольшие суммы кредитов под гарантии ОАО «Гарантийный фонд» среди регионов получили бизнесмены Чуйской и Джалал-Абадской областей.

Как сообщили в фонде, по итогам пяти с небольшим месяцев текущего года ОАО «Гарантийный фонд» обеспечил предпринимателям страны доступ к кредитным ресурсам в объеме более 3 млрд 147 млн сомов.

Данный объем кредитных средств обеспечили 1 458 гарантий на сумму 1 млрд 165 млн сомов, направленные на развитие бизнеса в регионы и города Бишкек и Ош.

Лидерами по объему полученных кредитов стали предприниматели Чуйской и Джалал-Абадской областей.

Почти 344 млн сомов на развитие своего бизнеса получили бизнесмены Чуйской области, воспользовавшись гарантийным обеспечением в сумме 137,1 млн сомов.

Представители Джалал-Абадской области использовали гарантийные средства в сумме свыше 120 млн сомов для получения кредитов в объеме более 288 млн сомов.

Бизнес Ошской области оказался на третьем месте по объему полученных кредитных средств – 267,2 млн сомов, для чего потребовалось гарантийное обеспечение на сумму 113,6 млн сомов.

Далее:

Таласская область — кредитные средства — 262,7 млн сомов, гарантии — 95,3 млн сомов;

Иссык-Кульская область – кредитные средства – 170,2 млн сомов, гарантии – 72,5 млн сомов;

Баткенская область — кредитные средства – 146,7 млн сомов, гарантии – 58,5 млн сомов;

Нарынская область — кредитные средства – 105,5 млн сомов, гарантии – 39,1 млн сомов.

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