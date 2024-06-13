Налоговая служба продлила мораторий на проверки на рынках в части неиспользования ЭТТН

Государственная налоговая служба КР продлила мораторий на проведение налоговых проверок на рынках и мини-рынках страны.

Об этом 12 июня сообщили в пресс-службе ГНС.

Такое решение, пояснили в налоговой, принято согласно распоряжению кабинета министров КР. «Мораторий, который будет действовать до 1 января 2025 года, направлен на поддержку и создания благоприятных условий для развития малого и среднего бизнеса», - объяснили в службе.

В ГНС добавили, что этот мораторий касается применения электронных товаротранспортных накладных (ЭТТН) на рынках и мини-рынках. В течение этого периода налоговая не будет проводить проверки и накладывать штрафы за неприменение ЭТТН.

Также в службе напомнили, что для работающих на рынках торговцев ввели упрощения по применению ЭТТН - их освободили от оприходования остатков товаров и списания при реализации населению. «Единственное требование - зарегистрироваться в системе ЭТТН для приобретения товаров от поставщиков», - добавили в ГНС.

Налоговая служба сообщила о продлении моратория на фоне акций протестов торговцев рынков, которые 10-12 июня провели предприниматели нескольких рынков. Все они выступали против обязательного использования ЭТТН и электронных счетов-фактур (ЭСФ).

В ГНС в свою очередь сообщали, что проводят разъяснительные работы с торговцами и рассказывают о применении налоговых новшеств.

Азаттык