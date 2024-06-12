В налоговой прокомментировали информацию о забастовке торговцев рынка «Дордой Дыйкан»

Как утверждают в ГНС, против применения ЭТТН выступают преимущественно крупные предприниматели, занимающиеся оптовой торговлей.

Государственная налоговая служба прокомментировала информацию о закрытии контейнеров на рынке «Дордой Дыйкан» и выступлении торговцев против применения электронной товаротранспортной накладной.

В ведомстве сообщили, что в настоящее время рынок функционирует в обычном режиме, и большинство предпринимателей продолжают свою торговую деятельность. Более 75% предпринимателей «Дордой Дыйкан» уже перешли на упрощенную систему налогообложения на основе единого налога.

Как утверждают в ГНС, против применения ЭТТН выступают преимущественно крупные предприниматели, занимающиеся оптовой торговлей.

«Внедрение ЭТТН способствует обелению экономики и созданию условий для честного и прозрачного ведения бизнеса. Однако некоторые недобросовестные предприниматели, преследуя свои личные интересы и ставя их выше общественных, сопротивляются внедрению ЭТТН», - заявили в налоговой.

Tazabek