Проект строительства Камбаратинской ГЭС-1 обсудят на энергофоруме в Вене

Председатель кабинета министров Акылбек Жапаров прибыл в Вену (Австрия) с рабочим визитом.

Об этом сообщила пресс-служба главы кабмина.

В ходе рабочей поездки Акылбек Жапаров примет участие в Международном энергетическом инвестиционном форуме. Основной темой обсуждения станет проект строительства Камбаратинской ГЭС-1.

Кроме этого, председатель кабинета министров представит на форуме страновую презентацию и примет участие в пленарном заседании и панельных сессиях, посвященных гидроэнергетическому потенциалу республики.

Также он проведет ряд двусторонних встреч, в частности с федеральным министром европейских и международных дел Австрийской Республики Александром Шалленбергом и федеральным министром экономики и труда Австрийской Республики Мартином Кохером.

Акылбек Жапаров также проведет переговоры с главами европейских гидроэнергетических компаний.



Ссылка: https://24.kg/ekonomika/296184/