Проект строительства Камбаратинской ГЭС-1 обсудят на энергофоруме в Вене

Председатель кабинета министров Акылбек Жапаров прибыл в Вену (Австрия) с рабочим визитом.
Об этом сообщила пресс-служба главы кабмина.
В ходе рабочей поездки Акылбек Жапаров примет участие в Международном энергетическом инвестиционном форуме. Основной темой обсуждения станет проект строительства Камбаратинской ГЭС-1.
Кроме этого, председатель кабинета министров представит на форуме страновую презентацию и примет участие в пленарном заседании и панельных сессиях, посвященных гидроэнергетическому потенциалу республики.
Также он проведет ряд двусторонних встреч, в частности с федеральным министром европейских и международных дел Австрийской Республики Александром Шалленбергом и федеральным министром экономики и труда Австрийской Республики Мартином Кохером.
Акылбек Жапаров также проведет переговоры с главами европейских гидроэнергетических компаний.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/296184/