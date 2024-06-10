В Кыргызстане зафиксировали высокую экономическую активность

В I квартале 2024 года в Кыргызстане наблюдалась высокая экономическая активность.

Это следует из отчета о денежно-кредитной политике Нацбанка.

Как отмечается, в экономике страны в I квартале сохранялась высокая инвестиционная активность.

"Внутренний спрос по-прежнему поддерживался увеличением потребительского кредитования, ростом притока денежных переводов физических лиц в страну и сохранением положительной динамики роста реальных заработных плат", - следует из отчета.

В прирост экономики основной вклад был обеспечен преимущественно секторами услуг и строительства.

В НБ КР добавили, что подвели предварительный итог за IV квартал 2023 года. Прирост внутреннего спроса в годовом выражении достиг 9,3%.

Увеличение потребительского спроса поддерживалось сохраняющимися положительными темпами прироста реальной зарплаты (+5,3%), потребительского кредитования (+27,4%) и увеличением чистого притока трансграничных денежных переводов физических лиц в страну (+21,8%).

Напомним, ВВП Кыргызстана составил около 342 млрд сомов и увеличился на 7,4% в январе - апреле 2024 года по сравнению с январем - апрелем 2023-го.



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