Переводы из стран дальнего зарубежья в Кыргызстан в апреле выросли на 37,2%

Физлица из стран за пределами СНГ в апреле перевели в Кыргызстан $17,2 млн.
Переводы из стран дальнего зарубежья в Кыргызстан в апреле 2024 года выросли на 37,2% по сравнению с апрелем предыдущего года. Это следует из данных НБКР.
Физлица из стран за пределами СНГ в апреле перевели в Кыргызстан $17,2 млн.
Объём переводов из дальнего зарубежья в январе-апреле 2024 года увеличился на 38,2% — до $64,2 млн.
Структура переводов:
- из США — $20,7 млн (рост на 41,7% по сравнению с январём-апрелем 2023 г.);
- из Турции — $5,5 млн (рост на 3%);
- из стран Европы и других государств за пределами СНГ — $38 млн (рост на 43,3%).
Tazabek