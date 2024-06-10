Переводы из стран дальнего зарубежья в Кыргызстан в апреле выросли на 37,2%

Физлица из стран за пределами СНГ в апреле перевели в Кыргызстан $17,2 млн.

Переводы из стран дальнего зарубежья в Кыргызстан в апреле 2024 года выросли на 37,2% по сравнению с апрелем предыдущего года. Это следует из данных НБКР.

Физлица из стран за пределами СНГ в апреле перевели в Кыргызстан $17,2 млн.

Объём переводов из дальнего зарубежья в январе-апреле 2024 года увеличился на 38,2% — до $64,2 млн.

Структура переводов:

- из США — $20,7 млн (рост на 41,7% по сравнению с январём-апрелем 2023 г.);

- из Турции — $5,5 млн (рост на 3%);

- из стран Европы и других государств за пределами СНГ — $38 млн (рост на 43,3%).

Tazabek